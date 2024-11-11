Воспитанники архангельской колонии заслужили "Амнистию души"

Сегодня во ФСИН России подвели итоги XVIII Всероссийского фестиваля творческих коллективов осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, «Амнистия души». Несовершеннолетние воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) стали победителями в номинации «Хореографический номер».

Фестиваль «Амнистия души» – это совместный многолетний творческий проект Федеральной службы исполнения наказаний и Московского молодежного театра под руководством народного артиста Российской Федерации Вячеслава Спесивцева.

В этом году в организационный комитет фестиваля поступило 60 работ из 11 территориальных органов ФСИН России. В состав жюри вошли известные актеры, режиссеры, поэты, художники, общественные деятели. Они оценивали творчество воспитанников в девяти номинациях – «Хореографический номер», «Лучшая киностудия», «Вокальное искусство», «Лучшая видеостудия», «Авторская песня», «Художественное чтение», «Театральная постановка», «Оригинальный жанр» и «Лучшая воспитательная колония».

Церемония награждения проходила в формате видеоконференцсвязи, победителей объявляли во ФСИН России. Поздравить воспитанников со значимым событием приехал заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов. Ребятам вручили заслуженные подарки и диплом.

По словам начальника Архангельской воспитательной колонии Сергея Богатко, во время отбывания наказания подростки стараются участвовать в творческих мероприятиях, что оказывает значительный положительный эффект на их исправление, дарит новый опыт и новые идеи.

- Участие в фестивале «Амнистия души» – это особенное событие. Воспитанники всегда с огромным желанием и энтузиазмом готовят конкурсные работы, проявляют усердие, творческий подход и нестандартное мышление, - отметил Сергей Богатко.