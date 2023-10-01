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Сергей Самодов был замечен в воспитательной колонии под Архангельском

Воспитательную колонию УФСИН России по Архангельской области  (п. Талаги, Приморский район) посетил директор Архангельского драматического театра Сергей Самодов.  

Данная встреча с воспитанниками прошла благодаря проекту, который  реализуется в учреждении с конца прошлого года по инициативе Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Архангельской области Елены Молчановой при содействии сотрудников АВК. В рамках благотворительной акции под названием "Культпоход" несовершеннолетние знакомятся с  миром искусства, с местными поэтами и известными людьми,  а также участвуют в различных мастер-классах.

Вначале гостю рассказали и показали, как устроен быт в колонии для несовершеннолетних. Директор театра побывал не только в комнатах, где живут мальчишки, но и увидел музыкальную студию, музейную комнату. Далее в сопровождении заместителя начальника АВК Андрея Гусева Сергей Самодов пришел в школьный класс, где его ждали воспитанники колонии и учителя школы при АВК.

Педагог-организатор Наталья Прыгунова рассказала о театральной студии "Шанс", действующей в учреждении, о том, как зарождался данный проект несколько лет назад и кто в нем участвует. Также Сергей Александрович узнал, с какими трудностями приходится сталкиваться при постановке спектаклей, поскольку воспитанники, задействованные в них, освобождаются, и приходится подбирать новых актеров из вновь прибывших в колонию ребят.

В настоящее время в колонии готовят театральную постановку под названием "Люби", первый показ пройдет в учреждении в преддверии Нового года. Она появилась в 2020-21 годах и стала первым спектаклем "Шанса" по оригинальному сценарию. Но из-за пандемии так и не вышла из стен АВК.

В свою очередь Сергей Самодов рассказал ребятам о себе, своем пути в профессию и о важности театра в современном мире. Поговорили и о спектаклях, которые идут на подмостках драмтеатра.

– Очень важно, что в колонии развивают театральное искусство. Тем, кто занимается этим на любительской основе, профессиональный театр должен оказывать всестороннюю поддержку. Тем более это влияет и на воспитание, и на понимание ребят, что в мире можно созидать, творить, заниматься интересными вещами, получать от этого удовольствие и реализовывать себя через искусство, - прокомментировал Сергей Самодов.  

В ходе общения директор драмтеатра пообещал оказывать содействие в предоставлении городских театральных площадок для выступлений студии "Шанс". Он отметил, что важно и вполне реально проводить в колонии мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, ораторскому искусству, а также оказывать помощь с реквизитом, костюмами и декорациями, необходимыми для спектаклей.

Отметим, что в рамках проекта "Культпоход" воспитательную колонию уже посетили музыканты знаменитого джазового коллектива под руководством Тима Дорофеева, фотограф и журналист Николай Гернет, автор документального фильма "Соловецкая школа юнг" Александр Антонов.   

26 октябрь 14:08 | : Культура

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