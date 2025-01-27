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Воспитанники колонии под Архангельском узнали путь в большую кулинарию

Кулинарный мастер-класс прошел в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ). Провели его преподаватели Архангельского техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова и практикующие шеф-повара Роман Лебедев и Елена Знаменская.

В ходе визита гости учреждения встретились с ребятами, осваивающими профессию повара и уже работающими в столовой учреждения, чтобы научить их готовить любимые многими пельмени и вкусный десерт из яблок. Воспитанники не только узнали секреты того, как сделать фарш сочным, тесто упругим, а фруктам помочь не потерять свой привлекательный внешний вид, но и смогли сами поучаствовать в приготовлении блюд.

В ходе мастер-класса подростки обсудили с гостями важные моменты выбранной профессии: каким может быть подъем по карьерной лестнице и как стать востребованным в этой сфере. Шефы активно общались с воспитанниками, вовлекали их в процесс и старались заразить любовью к кулинарному делу.

- Хотелось бы пожелать ребятам, чтобы они шли только вперёд. Профессия позволяет расти, развиваться. И их нахождение в колонии в данный момент совсем не значит, что дальше они не смогут идти по ровной широкой дороге, - прокомментировал преподаватель Архангельского техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова Роман Лебедев.

Профессия повара в образовательном учреждении № 4, находящемся на территории Архангельской воспитательной колонии, является одной из востребованных. Подростки с интересом проходят обучение, стремятся успешно сдать выпускные испытания. Преподаватели уверены, что, если даже они не продолжат идти по выбранному пути, полученные навыки обязательно пригодятся в жизни.

- Данное мероприятие было организовано с целью того, чтобы наши ребята профессионально развивались. Также это отличный способ профориентации для тех, кто  выберет специальность в будущем, мы создадим видеоролик, который будем показывать всем воспитанникам, - прокомментировал заместитель директора ОУ-4 ФСИН России Степан Чабанюк.

 

11 апрель 09:41 | : Будни

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