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Большинство архангелогородцев самодостаточны и не боятся одиночества

Большинство архангелогородцев (70%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 33% одиночество не представляет никакой проблемы, а 37% скорее не испытывают из-за него тревоги. Многие воспринимают уединение как свободу и возможность саморазвития: «Самодостаточный человек не бывает одиноким»; «Живу один уже два года. Не нарадуюсь. Одиночество — это свобода».

Тем не менее, практически каждый третий (30%) признается, что не хотел бы остаться один: (11%) испытывает сильный страх перед одиночеством, а каждый пятый (19%) скорее опасается этого состояния. Респонденты объясняют: «Страшно быть одному, если заболел»; «Ощущение пустоты без близких».

Женщины чаще мужчин в той или иной степени боятся одиночества (34% против 26% соответственно). Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто не готов жить один (36%, для сравнения, среди тех, кто старше 35 лет, — от 27 до 28%). Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, чей заработок выше, испытывают тревогу при мысли о возможном одиночестве (33%), среди архангелогородцев с зарплатой от 100 тысяч рублей лишь каждый четвертый боится остаться наедине с собой (24%).

(фото с https://vk.com/wall-40792446_58554) 

05 июнь 08:00 | : Будни

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