Архангелогородцы не боятся испытательного срока на работе

Наличие испытательного срока на новой работе не вызывает дискомфорта у наших людей. Подавляющее большинство относится к нему спокойно и с пониманием, об отрицательном отношении рассказал лишь каждый седьмой.

43% архангелогородцев относятся к испытательному сроку при приеме на работу спокойно, 39% — с пониманием: «Для работодателя это, пожалуй, единственный способ проверить деловые качества нового сотрудника, а сотруднику — понять, насколько предложенная работа ему подходит».

Тем не менее у 14% наличие испытательного срока вызывает негатив: респонденты объясняют его недоверием работодателя к их компетенциям. Отрицательно к подобной проверке кандидатов чаще относятся те, кто ранее не сталкивался с прохождением испытательного срока (22% против 13% среди остальных).



Женщины чаще мужчин относятся к испытательному сроку спокойно и с пониманием: 85% против 80% соответственно. Чаще всего подобное отношение демонстрируют опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (88%).



