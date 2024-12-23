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Архангелогородцы гордятся своим трудоголизмом

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob участвовали представители компаний и экономически активные горожане из Архангельска.

2 и 3 работодателей (67%) полагают, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, и только каждый пятый (19%) уверен в обратном. 

  6 из 10 архангелогородцев не считают трудоголизм заболеванием, в том числе 16% заявляют это с уверенностью, а 44% скорее уверены в этом. «Если работа приносит удовольствие, человеку, то никак не могу сказать, что это болезнь»; «Люблю работу»; «Для того, чтобы чего-то достичь, надо много работать», — комментируют респонденты.

  Мужчины чаще женщин склонны думать, что трудоголизм — это нормально (62% против 57% соответственно). Больше тех, кто не считает трудоголизм расстройством, среди опрошенных до 35 лет (64%).

  75% опрошенных архангелогородцев причисляют себя к трудоголикам: 21% в этом абсолютно убеждены, 54% скорее уверены.

  Женщины называют себя трудоголиками чаще мужчин (77% против 73% соответственно). В личном трудоголизме чаще уверены более молодые горожане — 80% среди опрошенных до 35 лет против 71% среди респондентов старше 45 лет. Больше всего же относящих себя к трудоголикам — среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц (80%).

16 январь 11:28 | : Будни

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