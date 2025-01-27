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Каждый третий архангелогородец мечтает побывать на Марсе

3 из 10 архангелогородцев мечтают о полете на Марс. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

29% архангелогородцев хотели бы полететь на Марс: «Никогда не упущу возможность узнать что-то новое». Большинство (71%) отвергает эту идею, считая, что «дома лучше».

Мужчины мечтают о полете на Марс в 1,5 раза чаще женщин (35% против 23% соответственно). Чем моложе архангелогородцы, тем сильнее желание отправиться на четвертую планету от Солнца: 31% среди респондентов до 34 лет и 25% среди горожан старше 45 лет.

02 июнь 07:47 | : Будни

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