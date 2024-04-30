У архангелогородцев возникли гендерные противоречия по поводу короткой пятницы

«Почему только для женщин, если сокращать, то всем!» — каждый третий мужчина против того, чтобы женщинам сократили рабочую пятницу на 2 часа.

72% архангелогородок и только 45% архангелогородцев поддерживают инициативу заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова, который предложил сократить рабочий день в пятницу на два часа для женщин при условии сохранения полной зарплаты. Против — 5 и 34% соответственно. Причем наиболее недовольны мужчины до 34 лет (44%).



Активнее всего идею поддерживают опрошенные в возрасте 35—44 лет: 86% среди женщин и 53% среди мужчин. Главный довод очевиден: «Женщины хрупкие, им нужно меньше работать и больше отдыхать. К тому же они жены и матери, им нужно больше сил сохранять». Но были и другие комментарии респондентов-мужчин: «За редким исключением, офисные работницы в конце рабочей пятницы не занимаются делом».

(картинка с https://jsr.su)