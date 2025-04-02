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40% архангелогородцев определяются с профессией еще в школе

Согласно нашему исследованию, когда звучал последний звонок, 40архангелогородцев уже знали, кем хотят стать по профессии. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

К моменту окончания школы 40% архангелогородцев уже выбрали будущую профессию. Почти каждый второй (45%) еще сомневался.

Женщины более решительны: когда звучал последний звонок, 43% из них знали, кем будут работать, в то время как среди мужчин таких было 37%.

Чем старше респонденты, тем чаще они отмечают, что еще в школьные годы определились с профессией. К моменту получения аттестата о среднем образовании среди архангелогородцев, которым сейчас до 35 лет, лишь 35% выбрали будущую профессиональную сферу, тогда как среди людей старше 45 лет таких оказалось 45%.

С увеличением уровня дохода растет и число тех, кто был уверен в своем выборе профессии к моменту выпуска из школы: 36% среди архангелогородцев с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и 41% среди горожан с доходом от 100 тысяч.

14 май 08:00 | : Будни

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