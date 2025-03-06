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Большинство архангелогородцев верит в глобальное потепление

6 из 10 архангелогородцев считают основной причиной климатических изменений деятельность человека. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Число архангелогородцев, признающих глобальное потепление, составляет 56%. Среди женщин таких больше, чем среди мужчин (60% против 52% соответственно). Молодежь верит в изменение климата чаще старшего поколения (63% среди респондентов до 35 лет против 46% среди тех, кто старше 45).

23% не верят в глобальное потепление, 21% затруднились обозначить свое мнение: «Мошенничество капиталистов»; «Планета на протяжении своего существования меняет циклы, человек влияет на это лишь в рамках погрешности. Раздутая проблема глобального потепления направлена только на то, чтобы зарабатывать на ней деньги»; «Это все мифы и байки ученых».

6 из 10 архангелогородцев считают основной причиной климатических изменений деятельность человека, 26% — естественные процессы. Женщины чаще мужчин винят антропогенное влияние (73% против 46%). Больше сторонников данного мнения среди молодежи до 35 лет (64% против 56% среди тех, кому больше 45 лет). Респонденты отмечают: «Слишком много факторов для однозначного ответа, но человек сильно ударил по планете»; «Климат меняется, а текущие изменения — последствия деятельности человечества».

02 май 08:57 | : Будни

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