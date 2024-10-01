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Меньше половины архангелогородцев грезят о беспилотном городском транспорте

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

 41% архангелогородцев хотели бы ездить на беспилотном транспорте. Кроме того, 39% горожан пока не готовы пересесть в беспилотник, а 20% респондентов затруднились с ответом.

Чаще об этом заявляют мужчины, чем женщины (50% против 33%). Лояльнее к передвижению на транспорте без водителей относится молодежь (50% респондентов до 34 лет против 22% среди тех, кому больше 45). Интерес к беспилотным авто растет с увеличением уровня дохода опрошенных: за только 25% горожан, зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц, а вот среди тех, чей доход более 100 тысяч рублей, таких уже 47%.

 Хотя пассажирские беспилотники активно тестируют, граждане не спешат отказываться от привычного способа передвижения: «Привычка всё держать под контролем мешает»; «Пересяду только после получения положительных результатов тестирования в течение нескольких лет».

 

29 октябрь 11:06 | : Будни

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