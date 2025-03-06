Протоиерей Суворов: "Аборт - дело не богоугодное"

Секретарь Архангельской епархии и член региональной Общественной палаты протоиерей Валерий Суворов принял участие в круглом столе по вопросам оказания медицинской помощи беременным и роженицам Архангельской области.

Обсуждение было организовано комитетом по социальной политике и здравоохранению Архангельского областного Собрания депутатов.

В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, регионального правительства, территориального Фонда обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора, Общественной палаты, СГМУ, главные врачи медучреждений.

Протоиерей Валерий Суворов напомнил, что Русская Православная Церковь устами Святейшего Патриарха Кирилла заявляет о призыве прекращения совершения абортов и поддерживает все усилия государства, направленные на повышение числа рожденных детей.

Представитель епархии высоко оценил действующий закон Архангельской области, обеспечивающий правом получения материальной поддержки первородящих женщин, и подчеркнул, что молодой женщине необходимо всеми силами помочь сохранить первую беременность, иначе в результате аборта она может быть травмирована и не сможет выносить детей.

Отец протоиерей обратил внимание на необходимость оценки позиции частных клиник, уточнив, что ни одна из этих организаций Архангельской области не имеют лицензии на родовспоможение, в отличии получения лицензий на проведение искусственного прерывания беременности.

Отец Валерий поинтересовался эффективностью введения в государственных медицинских учреждениях речевых модулей, в соответствии с которыми, беременная женщина при первом посещении врача слышит слова поздравления с тем, что станет мамой, а не леденящий вопрос о сохранении беременности. По медицинской статистике внедрение речевых модулей оказывает существенное положительное влияние на решение женщины, находящейся перед тяжелым выбором.

Протоиерей Валерий задал вопрос об оценке эффективности взаимодействия с НКО, с Русской Православной Церковью и получил ответ о высокой востребованности социальной помощи женщинами. Положительно был отмечен опыт взаимодействия с Архангельской епархией по вопросам оказания востребованной помощи беременным. Система духовного-нравственного воспитания будущих врачей, организованная в СГМУ, осуществляется также во взаимодействии с духовенством Архангельской епархии.

Отец Валерий рассказал о деятельности епархиальной комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства, а также о планах формирования церковно-общественного совета по вопросам демографии.

«Общественная инициатива, направленная на сохранение жизни нерожденных детей, активно проявляет себя в Архангельской области. Церковь готова предоставить площадку для аргументированной профессиональной дискуссии с общественностью, для выработки единых подходов в обсуждении целей государственной демографической политики. По словам Президента России, сбережение и преумножение народа России является судьбоносной стратегией страны», — прокомментировал протоиерей Валерий обсуждение важнейших вопросов в Общественной палате региона.

Начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Архангельской области Ирина Блинкова отметила, что в 2024 году в регионе родилось 6886 детей, что по сравнению с предыдущим годом меньше на 381 ребенка. Показатель рождаемости составил 7,1 на тысячу населения.

«Мы видим тенденцию снижения рождаемости, как в целом по России, так и в Архангельской области, но самое главное сегодня — замедлить этот темп. Наша политика направлена на сохранение репродуктивного здоровья женщин и улучшение демографических показателей», — отметила Ирина Блинкова.

Представитель Минздрава рассказала, что в рамках доабортного консультирования специалисты выясняют, что мотивировало женщину пойти на такой шаг, помогают найти в себе внутренние ресурсы для сохранения беременности.

«Доабортным консультированием охвачено 99 процентов женщин, при этом почти каждая пятая женщина решила сохранить ребенка», — рассказала Ирина Блинкова.

В рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья» в Архангельской области планируется расширение сети женских консультаций на базе пяти районных больниц Холмогорского, Приморского, Плесецкого, Онежского и Устьянского округов. На их оснащение будет направлено 186 млн рублей. В 2027 году предусмотрено переоснащение перинатального центра современным оборудованием взамен устаревшего с объемом федерального финансирования в 292,7 млн рублей.