Ну, за трудолюбие! Поздравление от Александра Цыбульского с Первомаем

- Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем Весны и Труда!

Сегодняшний праздник объединяет людей разных возрастов, профессий и национальностей, символизирует собой трудовые победы и свершения россиян, заботу о благополучии Отечества, его развитии и процветании.

Для каждого человека возможность жить и работать на родной земле – одна из главных ценностей. Сегодня мы чествуем всех, кто своим трудом и талантом прославляет Архангельскую область.

Современное Поморье – это динамично развивающийся арктический регион России, мощный центр промышленности, образования и науки, обладающий высоким трудовым и научным потенциалом. Экономика области уверенно развивается, укрепляется социальная сфера. В этом заслуга каждого жителя области, результат общего созидательного труда!

Уверен, благодаря совместным усилиям, умению работать на перспективу и результат в Поморье будет реализовано еще множество масштабных проектов! Благодарю за трудолюбие, преданность делу и верность родному региону всех, кто только начинает свою рабочую биографию и кто уже направляет свои силы, таланты и способности на благо родной земли.

В эти весенние дни желаю всем счастья, здоровья, мира, семейного благополучия и плодотворной работы на благо малой родины. Пусть майские праздники будут наполнены радостью теплых встреч с близкими и друзьями!

Успехов во всех добрых начинаниях!