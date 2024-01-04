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Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с народным Первомаем

- Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем весны и труда!

Первомай по праву может считаться народным праздником: этот день объединяет всех, кто любит свой край, ежедневно трудится на благо региона и страны, искренне заинтересован в процветании и благополучии России.

Архангельская область во все исторические периоды занимала значительное место в жизни страны. И сегодня Поморье – динамично развивающийся арктический регион России, мощный центр промышленности, образования и науки, обладающий высоким трудовым потенциалом.

За каждым реализованным в области проектом, новой успешной идеей и достойными социально-экономическими показателями стоит труд сотен тысяч людей: медиков, педагогов, корабелов, аграриев, строителей, волонтеров, бизнесменов – всех, чьи профессионализм, ответственность и талант делают жизнь в Поморье еще комфортнее и привлекательнее.

Отдельные слова благодарности в этот день – нашим ветеранам. Вы стояли у истоков развития региона и не раз доказывали, что жителям Русского Севера по плечу самые ответственные и неординарные задачи. Современная молодежь сегодня достойно продолжает заложенные вами трудовые традиции.

От всей души в этот день желаю всем жителям Архангельской области праздничного настроения! Пусть все интересные идеи воплощаются в жизнь, а результаты превосходят самые смелые ожидания!

Счастья, благополучия и новых трудовых успехов! С Первомаем!

Губернатор Архангельской области А.В. Цыбульский 

01 май 09:10 | : Будни

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