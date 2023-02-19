Александр Цыбульский: "Пусть ваш труд будет наполнен радостью!"

- Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем Весны и Труда!

На протяжении многих десятилетий Первомай не только объединяет людей разных профессий и поколений, но и напоминает нам о великой силе созидательного труда, служит символом единения, развития и успеха.

Архангельская область – регион с высоким трудовым потенциалом, который формировался во многих коллективах. Благодаря профессионализму, ответственности и таланту каждого жителя область развивается и становится все более привлекательной и комфортной для жизни.

За каждым новым реализованным в Архангельской области проектом, за каждой выдающейся идеей стоит труд тысяч людей: педагогов, строителей, врачей, волонтеров, предпринимателей – всех, кто ежедневно вносит вклад в благополучие своей малой родины и страны. Благодаря этому Поморье сегодня является динамично развивающимся арктическим регионом России, демонстрирующим высокие социальные и экономические показатели.

Особые слова признательности в этот день – нашим ветеранам. Именно они заложили основу для дальнейшего процветания региона во всех без исключения сферах.

Желаю всем успешно реализовать свои таланты. Пусть ваш труд будет наполнен радостью и удовлетворением!

Счастья, здоровья, благополучия и новых трудовых успехов на благо Архангельской области!

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский