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Жители Поморья поделились планами на майские праздники

 Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди жителей Архангельской области, чтобы выяснить, как люди планируют провести майские праздники и какие корпоративные традиции существуют в их компаниях.

Результаты показали, что в большинстве компаний Архангельской области традиций в честь майских праздников нет – 76% респондентов не отмечают эти дни совместными мероприятиями с коллегами. Тем не менее, 11% сообщили, что их коллективы организуют выезды на природу и пикники на этой и следующей неделе, а 9% участвуют в субботниках. Спортивные состязания и благотворительные акции проводятся лишь в 3% и 1% случаев соответственно. При этом сразу 69% участников опроса из тех, у кого на работе есть майские традиции, готовы участвовать в подобных мероприятиях, что говорит о желании людей проводить время вместе с коллегами в неформальной обстановке. Это особенно востребовано среди IТ-специалистов. 

Что будут делать архангелогородцы на майских праздниках?

Что касается самих праздников, то 36% собираются просто отдыхать – наслаждаться свободным временем с близкими или путешествовать. Однако бездельничать будут далеко не все: 19% будут продолжать работать, а 21% планируют подработку. Кроме того, 10% займутся садово-огородными работами, а 15% посвятят время своим хобби, что обычно не удается делать в будни. Учеба (13%), ремонт (11%) и другие занятия тоже нашли своих поклонников, но в меньшем количестве.

Интересно, что сразу 16% опрошенных хотят продлить майские праздники за счет отпуска или отгулов: 9% отдыхают 28-30 апреля, 11% взяли выходные на 5-7 мая. Чаще всего длинный отдых в мае планируют высший и средний менеджмент (21%). Большинство же, а именно 90%, не собираются продлевать свои выходные. Так, для многих россиян вполне хватает времени для отдыха в стандартные праздничные дни без необходимости брать дополнительные.

О майских пикниках и продвинутых рецептах читайте здесь.

01 май 10:00 | : Будни

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