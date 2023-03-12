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Архангелогородцы поделились своими планами на майские

На майские праздники жители Архангельской области чаще всего собираются остаться дома или поехать на дачу. Встречать Первомай на работе мужчинам приходится вдвое чаще, чем женщинам.

 Каждый второй архангелогородец (52%) проведет майские праздники дома, каждый пятый (19%) — на даче или в деревне. Работать придется каждому десятому (10%). В поездку по России отправятся 4%, на природу — 3%, за границу — 2%, в гости — 1%.

 Тех, кто в первой декаде мая будет отдыхать дома и на даче, больше среди женщин, тогда как работу и заграничные поездки чаще планируют мужчины.

 По сравнению с прошлым годом, число россиян, которые проведут майские праздники дома, практически не изменилось и все еще больше, чем в доковидном 2019 году. Ездить на дачу стали немного чаще. Число тех, кто собирается за рубеж, чуть выше (+1 п.п.).

27 апрель 07:08 | : Будни

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