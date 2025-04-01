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Бойцы из Архангельска приютили... Пулю

Очаровательная и игривая малышка прибилась к блиндажу военнослужащих СВО на покровском направлении.

Парни не смогли отказать маленькой сироте и приютили собачку, дав ей военную кличку – Пуля. Теперь щенок играет с бойцами, виляет хвостом и мудро протягивает им лапу, словно говоря: “Спасибо за жизнь!”. Пуля скулит при приближении дронов и громко рычит, почуяв незнакомца, предупреждая солдат об опасности. Иногда даже уходит в самоволку, возвращаясь на пост через два-три дня.

Ребята делятся с любимицей не только тушёнкой, но и самым наболевшим. Ведь в её глазах – благодарность и искренность, её преданность – как глоток воздуха, любовь – как исцеление ран, а звонкий лай – как предвестник скорой Победы.

Для пацанов будни с Пулей – напоминание о мирной жизни и домашнем уюте. Теперь эта милая собачонка – не просто заряд позитива и верный друг, а часть команды, боевой товарищ и главный член их армейской семьи.

В мае представители Народного фронта передадут сослуживцам Пули рации и маскировочные сети.

26 апрель 10:30 | : Будни

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