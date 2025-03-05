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Сон архангельских ребят охраняет кот Комбат

Бойцы из Архангельска прислали в Народный фронт трогательное фото. Вернувшись с задания на покровском направлении, они нашли в своём блиндаже рыжего гостя. Котёнок пришёл на запах – остатки консервов.

Пушистый комок тепла в окопах войны назвали Комбатом, ведь он всегда на страже, даже если и делает вид,что спит. Комбат прислушивается к каждому шороху, следит за окрестностями и готов в любой момент поднять тревогу громким мурлыканьем.

С таким сторожем и сон крепче, и враг не так страшен. Может, котёнок и не умеет стрелять из автомата, зато дарит радость, веру в победу и надежду на скорейшее возвращение домой.

В мае представители Народного фронта Поморья доставят Комбату кошачий корм, а ребятам – чай, кофе и сладости от земляков.

20 апрель 10:30 | : Политика

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