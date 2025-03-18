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Сбор от концерта в Матигорах пошел в помощь бойцам СВО

При участии регионального отделения Народного фронта в Матигорском доме культуры прошёл благотворительный концерт “Весна, дарящая надежду”.

Жители Холмогорского округа пришли сюда, чтобы не только отдохнуть, пообщаться и увидеть выступления местных творческих коллективов, но и поддержать бойцов СВО, ведь все средства от проданных билетов и прошедшей здесь же благотворительной ярмарки были перечислены на региональный счёт “Всё для Победы!”.

Представитель Народного фронта в Архангельской области Елена Стефанишина вручила грамоты и благодарности президентского движения самым активным землякам, поддерживающим военнослужащих с тыла. 

23 апрель 16:30 | : Культура

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