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Только 53% архангелогородцев уважают своего руководителя

Каждый второй работающий архангелогородец (53%) выражает уважение к своему непосредственному руководителю. Примечательно, что среди молодежи до 35 лет такое чувство встречается чаще, чем среди тех, кто старше (55% против 50—51% соответственно). 

28% архангелогородцев демонстрируют нейтральное отношение к своим начальникам. При этом мужчины чаще женщин утверждают, что не испытывают никаких чувств по отношению к руководству (30% против 26%). Еще чаще о равнодушном отношении говорили горожане с доходом от 100 тысяч рублей (35%).

7% опрошенных испытывают симпатию к своему начальнику. О том, что ненавидят руководство, заявили 6% респондентов. Лишь 1% архангелогородцев говорит о любви к своему непосредственному руководителю.

24 апрель 08:00 | : Будни

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