Архангелогородцы стали больше доверять своему начальству

Работа в команде подразумевает доверие: большинство доверяет компании-работодателю и своему непосредственному руководителю, больше всего же северяне доверяют коллегам.

На работе архангелогородцы меньше всего сомневаются в своих коллегах: доверие к тем, кто выполняет те же обязанности, испытывают в той или иной степени 8 из 10 опрошенных (80%). Компании-работодателю доверяют в общей сложности 74%, непосредственному руководителю — 68%. При этом начальники верят своим подчиненным заметно чаще, чем подчиненные — начальникам: в той или иной степени доверие к работникам своего подразделения испытывают 87% руководителей.



Компании и коллегам чаще всего доверяют опрошенные до 34 лет (78% и 82% соответственно), а своему руководителю — старшее поколение (73%). Меньше всего сомнений в компании, коллегах и начальнике — у респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. Доверять компании и своему руководителю больше свойственно женщинам, чем мужчинам.



За год уровень доверия в трудовых коллективах вырос: работники стали чаще доверять и компании, и коллегам, и руководителям, причем увеличилось не только число тех, кто скорее доверяет, но и количество доверяющих абсолютно.