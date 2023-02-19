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Архангелогородцы стали больше доверять своему начальству

Работа в команде подразумевает доверие: большинство доверяет компании-работодателю и своему непосредственному руководителю, больше всего же северяне доверяют коллегам.

На работе архангелогородцы меньше всего сомневаются в своих коллегах: доверие к тем, кто выполняет те же обязанности, испытывают в той или иной степени 8 из 10 опрошенных (80%). Компании-работодателю доверяют в общей сложности 74%, непосредственному руководителю — 68%. При этом начальники верят своим подчиненным заметно чаще, чем подчиненные — начальникам: в той или иной степени доверие к работникам своего подразделения испытывают 87% руководителей.

 Компании и коллегам чаще всего доверяют опрошенные до 34 лет (78% и 82% соответственно), а своему руководителю — старшее поколение (73%). Меньше всего сомнений в компании, коллегах и начальнике — у респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. Доверять компании и своему руководителю больше свойственно женщинам, чем мужчинам.

 За год уровень доверия в трудовых коллективах вырос: работники стали чаще доверять и компании, и коллегам, и руководителям, причем увеличилось не только число тех, кто скорее доверяет, но и количество доверяющих абсолютно.

03 июнь 08:24 | : Экономика

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