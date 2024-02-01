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С возрастом архангелогородцы теряют доверие к начальству

55% работающих архангелогородцев доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Скепсис по отношению компетентности начальника растет с возрастом. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения Архангельска, имеющие руководство.

 55% архангелогородцев доверяют профессионализму своего непосредственного руководителя. Доверие чаще испытывают женщины, чем мужчины (58% против 52% соответственно). Полагаться на профессиональные качества начальства больше свойственно молодым людям до 34 лет (65%).

 24% не доверяют руководителю в профессиональной сфере. Чем старше работники, тем больше скепсиса по отношению к компетенции начальника: больше всего тех, кто не может в полной мере положиться на профессионализм непосредственного руководителя, — среди опрошенных старше 45 лет (31%).

 21% опрошенных затруднились с ответом: «Не вижу развития с моим руководителем. Нет мотивации, делегирование обязанностей и сплошные неоплачиваемые переработки».

 

01 октябрь 12:23 | : Будни

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