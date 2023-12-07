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Воспитанники колонии под Архангельском загадали на Рождество выход на волю

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) прошел мастер-класс.

Начальник психологической лаборатории учреждения Ирина Сердцева провела с воспитанниками творческое занятие  по изготовлению  Рождественского ангела. А перед началом она рассказала об истории этого праздника и его традициях. Воспитанники  задавали  много  вопросов  и делились тем,  как у них в семьях встречали Рождество Христово.

В неспешной беседе участники из простых предложенных материалов создавали своего  Рождественского ангела  в технике макраме. А после смогли загадать свое самое сокровенное  желание с верой в самое лучшее и скорейшее освобождение. 

 

06 январь 16:05 | : Будни

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