Воспитанники колонии под Архангельском загадали на Рождество выход на волю

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) прошел мастер-класс.

Начальник психологической лаборатории учреждения Ирина Сердцева провела с воспитанниками творческое занятие по изготовлению Рождественского ангела. А перед началом она рассказала об истории этого праздника и его традициях. Воспитанники задавали много вопросов и делились тем, как у них в семьях встречали Рождество Христово.

В неспешной беседе участники из простых предложенных материалов создавали своего Рождественского ангела в технике макраме. А после смогли загадать свое самое сокровенное желание с верой в самое лучшее и скорейшее освобождение.