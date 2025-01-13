В архангельском пансионате "Опека" свершилось таинство соборования

Настоятель архангельского храма святителя Тихона священник Василий Лапко совершил в пансионате «Опека» таинство Соборования.

Это таинство возникло еще в апостольские времена. Из Евангелия мы знаем, что Сын Божий, а потом и Его ученики исцеляли больных. Первоначально исцеление совершалось через возложение рук. Постепенно на смену этому символическому жесту пришло помазание освящённым елеем, так по-гречески называют масло. Кроме того «элеос» означает «милость».

На службе читаются семь отрывков из Евангелия и Деяний святых апостолов. В них говорится о покаянии, об исцелении, о необходимости веры и упования на Бога, о сострадании и милосердии. После каждого чтения священник обходит участников таинства и помазует их елеем. Тем самым призывается благодать Божия, которая исцеляет и телесные, и душевные немощи, такие как отчаяние, уныние.

Апостол Иаков так пишет о соборовании: «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему». То есть, целебную силу имеет не масло само по себе, а молитва.

Кроме того, в таинстве соборования верующие получают отпущение грехов. Принято считать, что прощаются грехи, в которых человек раскаялся, но забыл назвать перед священником, либо неосознанные грехи, в которых мы бы покаялись, но не заметили их в силу душевной немощности. Однако соборование не заменяет исповеди или причастия. Опытные духовники советуют в ближайшие выходные до или после соборования исповедаться и причаститься.

К сожалению, с соборованием связано много домыслов. Так, например, это таинство вовсе не гарантирует исцеления, оно зависит от воли Божией. Исцеление — это свободный дар Господа, а не обязательный итог выполнения каких-то магических ритуалов.

Или же наоборот — люди отказываются собороваться, считают, что могут так накликать беду. Это суеверие не соответствует православному духу. Церковь учит, что сроки земной жизни зависят лишь от Отца Небесного. Порою Господь продлевает жизнь умирающего именно с той целью, чтобы он мог достойно подготовиться — исповедоваться, причаститься и собороваться.

Отметим, что пансионат рассчитан на круглосуточное проживание людей, в трехэтажном здании могут разместиться до 250 проживающих. Учреждение принимает женщин от 55 лет, мужчин от 55 лет, а мужчин с инвалидностью — от 18 лет.

(фото со страницы храма святителя Тихона ВКонтакте)