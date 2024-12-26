Старшеклассники архангельской школы проложили себе дорогу к храму

Ученики 10 и 11 классов архангельской школы № 51 имени Ф.А. Абрамова посетили храм святителя Тихона на Сульфате. Экскурсию для ребят провел настоятель священник Василий Лапко.



«Отец Василий с радостью поделился знаниями о православной культуре, истории и архитектуре. Он подробно рассказал о внутреннем убранстве и устройстве церкви, объяснил значение икон, а также показал главные святыни храма, — говорится на странице школы в соцсети. — Ребята с интересом слушали рассказы священника о судьбе и духовном подвиге святителя Тихона, в честь которого назван храм, о явлениях Пресвятой Богородицы. После экскурсии школьники поблагодарили отца Василия за увлекательное путешествие в мир православной культуры. Многие из них выразили желание вернуться в храм уже самостоятельно, чтобы еще раз окунуться в эту атмосферу спокойствия и гармонии. Благодарим отца Василия за сотрудничество и отзывчивость!»



