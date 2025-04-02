В штабе «Единой России» обсудили основы успешного воспитания детей

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялась экспертная лекция «Мир ребенка. Основы успешного воспитания» для психологов, педагогов и социальных работников.

На встрече обсуждались самые актуальные вопросы современного воспитания:

• Эффективные способы сократить время детей за гаджетами

• Проверенные методики учебной мотивации

• Особенности взаимодействия с подростками в переходный период

Опытный психолог Ольга Селиванова (стаж работы – 45+ лет) раскрыла участникам 4 фундаментальных принципа правильного воспитания, которые помогают:

✓ Выстраивать доверительные отношения

✓ Формировать здоровую дисциплину

✓ Создавать условия для всестороннего развития

Мария Голуб, руководитель АНО «Детское время» и организатор проекта, пояснила:

«Наш курс помогает специалистам обрести уверенность в решении сложных семейных ситуаций. Начав с педагогов в проекте "Добрый воспитатель", мы расширили программу до сотрудников опеки и руководителей соцучреждений – чтобы все говорили на одном профессиональном языке».

Интерес к лекциям растёт в геометрической прогрессии: если первые встречи собирали небольшие группы, то теперь количество желающих участвовать превышает возможности площадки. В планах – масштабирование проекта и привлечение новых экспертов.