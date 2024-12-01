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Учебник основ православной культуры пришел в школы Приморского округа

    Круглый стол по вопросам духовно-нравственного воспитания младших школьников и организации работы с родителями по выбору модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) прошел в областном институте открытого образования.

    Участие во встрече приняли директора образовательных организаций и заместители директоров по учебно-воспитательной работе филиалов школ Приморского района.

    Руководитель отдела образования и катехизации Архангельской епархии священник Кирилл Кочнев рассказал о содержании модуля «Основы православной культуры» в курсе ОРКСЭ и презентовал учебник Ольги Васильевой «Основы православной культуры», который представлен в федеральном перечне учебников на 2024-2025 учебный год.

    Ректор областного института открытого образования Анна Микерова отметила важность духовно-нравственного воспитания в условиях современной геополитической ситуации.

    Заведующий кафедрой начального образования, кандидат культурологии Надежда Подчередниченко в своем выступлении рассмотрела вопросы государственной политики в области духовно-нравственного воспитания младших школьников и напомнила о необходимости соблюдения регламента выбора модулей курса ОРКСЭ при проведении родительских собраний.

    Директора школ обменялись опытом проведения родительских собраний и организацией работы с родителями по духовно-нравственному воспитанию школьников и высказали пожелание о проведении подобных круглых столов тс участием педагогов, родителей и экспертов в будущем. 

28 декабрь 09:11 | : Культура / Верую

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