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Архангельская епархия проводит конкурс "За нравственный подвиг учителя"

     Образовательный отдел Архангельской епархии приглашает педагогов поучаствовать в конкурсе «За нравственный подвиг учителя». Прием работ на региональный этап завершится 31 марта 2023 года.

     В 2023 году конкурс проводится в следующих номинациях:

     — «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации»;
— «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»;
— «Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной веры» (для образовательных организаций с религиозным компонентом);
     — «Лучший образовательный издательский проект года».

     Познакомиться с конкурсной документацией можно на сайте http://konkurs.podvig-uchitelya.ru . Заявку на конкурс можно скачать из прикрепленного файла.

     Напомним, конкурс в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» пройдет уже в 18 раз. Основная его цель — укрепление взаимодействия церковной и светской систем образования в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи.

     Организаторами первого этапа являются отдел религиозного образования и катехизации Архангельской епархии, Министерство образования Архангельской области и Архангельской областной институт открытого образования.

    /clergy/protoierei/Polozhenie_ZNPU_2023.pdf 

16 март 09:14 | : Будни / Верую

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