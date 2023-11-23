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Архангельск готовится к конкурсу "За нравственный подвиг учителя"

Вебинар по подготовке педагогов к участию в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» прошел в Институте открытого образования в Архангельске. Участие в нем принял руководитель епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев.

«Участники познакомились с положением о конкурсе. В частности, поговорили о номинациях, условиях участия, сроках проведения первого этапа. Также педагогов познакомили с обновленным интернет-порталом конкурса, объяснили, как регистрироваться, заполнять карточку профиля, добавлять и редактировать конкурсную работу. К тому же, были отмечены нюансы по загрузке отдельных файлов проектной работы», — пояснил отец Кирилл.

В вебинаре поучаствовали победители прошлогоднего регионального этапа конкурса. Они поделились собственным опытом подготовки к участию в нем.

«Конкурс позволяет укрепить взаимодействия церковной и светской систем образования в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи. Важно стимулировать, поддерживать и поощрять творческие инициативы педагогов и воспитателей образовательных учреждений в их многолетнем труде по образованию и воспитанию подрастающего поколения», заключил священник Кирилл Кочнев.

Напомним, прием работ на региональный этап завершится 31 марта 2024 года.

 Конкурс проводится в следующих номинациях:

 — «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации»;
 — «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»;
 — «Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной веры» (для образовательных организаций с религиозным компонентом);
 — «Лучший образовательный издательский проект года».

 Познакомиться с документацией можно на сайте http://konkurs.podvig-uchitelya.ru .

02 февраль 09:21 | : Будни

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