Северный флотский военный суд вынес приговор архангелогородцу за государственную измену и терроризм

Вступил в законную силу приговор Северного флотского военного суда в отношении жителя Архангельска, признанного виновным в государственной измене, участии в террористической деятельности и покушении на совершение терактов.

Задержанный сотрудниками ФСБ в сентябре 2023 года, обвиняемый вступил в преступный сговор с украинскими спецслужбами, намереваясь совершить диверсии на территории Архангельской области. Его цель состояла в поджоге объектов Росгвардии и военной части, что могло нанести ущерб безопасности России.

Для реализации плана обвиняемый провел разведку, приобрел средства для поджогов и изготовил зажигательную смесь. Однако его действия были пресечены сотрудниками ФСБ.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 14 лет лишения свободы, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.