Крупный северодвинский наркобарыга проведет 9 лет на особом режиме

Приговором Приморского районного суда Архангельской области 33 -летний житель г. Северодвинска признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Суд установил, что ранее судимый неработающий обвиняемый, с целью незаконного сбыта наркотических средств в июне 2022 года приобрел оптовую партию расфасованного наркотического средства, которую в последующем намеривался разместить в тайники-закладки.

Противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, наркотические средства общей массой не менее 308 г. изъяты из незаконного оборота.

С учетом обстоятельств и данных о личности подсудимого, судом ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.