Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Москвич хотел отравить жителей Поморья наркотой и получил 9 лет колонии

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с доводами государственного обвинения и признал 36 - летнего жителя города Москвы виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в особо крупном размере, то есть преступлении предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ.

Судом установлено, что с октября 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемый вступил в преступный сговор на сбыт наркотических средств в приложении «Wickr Ме» с неустановленным лицом, получал оптовые партии наркотических средств в особо крупном размере и осуществлял «закладки» в тайниках на территории Российской Федерации.

Так, 16 февраля 2022, находясь на территории г. Москвы подсудимый получил от неустановленного лица координаты местонахождения тайника с наркотическим средством мефедрон в особо крупном размере, расположенного на территории Тульской области. Далее он получил указание расфасовать полученное наркотическое средство, которое необходимо доставить на территорию Архангельской области, где оборудовать тайники в которых разместить наркотик,  но уже 19 февраля 2022 преступные действия подсудимого были пресечены сотрудниками полиции, а вышеуказанное наркотическое средство массой 2 452, 96 грамма было изъято из незаконного оборота.

В ходе судебного следствия подсудимый вину признал, активно способствовал расследованию преступления. Виновность его полностью установлена исследованными материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, а также доказательствами, представленными суду государственным обвинителем.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил. 

16 август 09:31 | : Происшествия

Главные новости


Танцуют не все. В «Межсезонье» Александра Ханта
Зато мы в области балета…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (187)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20