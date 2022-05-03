Москвич хотел отравить жителей Поморья наркотой и получил 9 лет колонии

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с доводами государственного обвинения и признал 36 - летнего жителя города Москвы виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в особо крупном размере, то есть преступлении предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ.
Судом установлено, что с октября 2021 года по октябрь 2022 года обвиняемый вступил в преступный сговор на сбыт наркотических средств в приложении «Wickr Ме» с неустановленным лицом, получал оптовые партии наркотических средств в особо крупном размере и осуществлял «закладки» в тайниках на территории Российской Федерации.
Так, 16 февраля 2022, находясь на территории г. Москвы подсудимый получил от неустановленного лица координаты местонахождения тайника с наркотическим средством мефедрон в особо крупном размере, расположенного на территории Тульской области. Далее он получил указание расфасовать полученное наркотическое средство, которое необходимо доставить на территорию Архангельской области, где оборудовать тайники в которых разместить наркотик, но уже 19 февраля 2022 преступные действия подсудимого были пресечены сотрудниками полиции, а вышеуказанное наркотическое средство массой 2 452, 96 грамма было изъято из незаконного оборота.
В ходе судебного следствия подсудимый вину признал, активно способствовал расследованию преступления. Виновность его полностью установлена исследованными материалами уголовного дела, показаниями свидетелей, а также доказательствами, представленными суду государственным обвинителем.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.