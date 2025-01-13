Чиновники Архангельска проверили проблемные территории: подтоплений нет

Ситуация в нескольких районах города находится под контролем, сообщает Регион29 со ссылкой на портал «Открытый Архангельск».
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Михаил Иванов посетил посёлок Гидролизного Завода. В сопровождении директора департамента по городскому хозяйству Николая Худякова и представителей РВК-Архангельск он осмотрел три улицы: Юности, Вельможного и Менделеева.
Обследование инженерных коммуникаций в посёлке показало, что талые воды в настоящее время не угрожают жилым многоквартирным домам. Подтопления чаще всего происходят в разгар весны, когда поток талой воды более чем в два раза превышает возможности канализационной системы. Её пропускная способность составляет 300 кубометров в час, в то время как объём талой воды достигает примерно 800 кубометров.
На этой территории отсутствует дренажная и ливневая канализация. Многоквартирные дома, которые были обследованы, расположены в самом низком месте посёлка. От гидролизного завода и от Экономии идёт одна ветка канализационных сетей, которая весной может подтапливаться из-за обильного таяния снега и дождей.
— В этом году, как и в прошлом, мы вновь будем обустраивать проходы к многоквартирным домам для жителей домов при помощи деревянных мостков. Управляющая компания, обслуживающая многоквартирные дома, об этом знает, к проблемам паводка готова, проход к подъездам будет обеспечен, — сообщил Михаил Иванов. — Ситуация сегодня некритичная.
Кроме Маймаксанского округа, он также проверил, как обстоят дела с недавним затоплением кладбища на Валдушках. Напомним, что вчера вечером появилась информация о том, что место захоронения бойцов специальной военной операции оказалось подтопленным.
Михаил Иванов и глава Исакогорского и Цигломенского округов Николай Боровиков оперативно прибыли на место происшествия и, оценив ситуацию, обратились за помощью к РВК-Архангельск. Предприятие выделило трактор, который прокопал борозду, отводящую воду в сторону канавы, обрамляющей всю территорию кладбища.
— Сегодня мы увидели, что ситуация выправилась. Территория подтопления начинает просыхать. Таяние снега продолжается, но ситуация перестала представлять угрозу. Вода через выкопанную борозду стекает в канаву. Проблема в моменте решена. Территория кладбища сегодня — это незавершённый строительный объект, где во избежание подобных недавней ситуаций создаётся дренажно-ливневая канализация в рамках бюджетных средств городской администрации, — отметил Михаил Иванов.
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