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Архангелогородцы по-разному относятся к реформе ОГЭ

Среди родителей 9-классников, идущих в ссузы, уровень одобрения выше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Госдума в первом чтении одобрила пилотный проект, позволяющий школьникам Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Тюменской областей, а также Северной Осетии в 2025 году сдавать только два экзамена после девятого класса (русский язык и математика), чтобы поступить в колледж. Для тех, кто идет в 10 класс, сохранятся четыре экзамена для получения аттестата, два из которых — по выбору.

Мнения архангелогородцев по поводу этой инициативы разделились. 34% одобряют законопроект, 22% считают, что экзамены по выбору следует отменить и для 10-классников. 24% выступают за сохранение прежних четырех экзаменов для всех школьников: «Это попытка создания малообразованной рабочей массы, исполнителей, путём сокращения шансов получить высшее образование и высококвалифицированную должность». 20% затруднились с ответом: «Эта идея ставит людей в неравное положение и дает дополнительный стимул тем, кто плохо учится в школе, идти и дальше по пути наименьшего сопротивления. С другой стороны, почти нулевая стоимость что этого образования, что результатов этих экзаменов, поэтому от перемены мест слагаемых результат не особо изменится».

Женщины активнее мужчин одобряют отмену экзаменов и для 10-классников: 27% против 17% соответственно. Мужчины же чаще поддерживают идею оставить все как раньше: 30% против 18% среди женщин.

Наиболее высокий уровень поддержки законопроекта выразили респонденты до 35 лет (39%).

Что же думают родители о нововведениях? 40% опрошенных, чьи дети планируют поступать в колледж, поддерживают отмену двух экзаменов. Среди родителей школьников, которые пойдут в 10 класс, одобрение выражает лишь каждый четвертый. Гораздо активнее они выступают за отмену экзаменов и для 10-классников (41%). Идею оставить все как раньше чаще поддерживают родители школьников, желающих поступить в колледж (24% против 19% среди родителей школьников, которые будут учиться в 10 классе).

24 февраль 08:30 | : Будни

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