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Студенты архангельских вузов против возвращения системы распределения

В Госдуму внесли законопроект, который обяжет выпускников-бюджетников отработать три года по распределению, а в случае отказа — возместить государству расходы на обучение. Экономически активным архангелогородцам и родителям старшеклассников идея возврата к системе распределения и гарантированному трудоустройству выпускников вузов кажется привлекательнее, чем самим студентам56% россиян — за возврат к системе распределения выпускников вузов. Каждый четвертый высказался против, 19% затруднились с ответом.

 Чаще остальных за возврат к системе распределения выпускников вузов высказывались респонденты старше 45 лет (65%) и россияне с высшим образованием (60%).

 По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, поддерживать систему распределения выпускников стали реже: в 2019 году за возврат к системе высказывались 69% опрошенных, год назад — 63%, сегодня — 56%.

 Опрос родителей учащихся 10—11 классов показал, что большинство из них считает возврат к системе распределения выпускников благом (61%).

 Однако среди студентов вузов Архангельской области возвращение к системе распределения выпускников поддерживают лишь 3 из 10. 46% считают, что подобная система нарушает свободу выбора, и высказываются против ее введения.

18 май 09:17 | : Будни

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