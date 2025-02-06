Сотрудники Нарьян-Марского потребительского общества получили защиту

Нарьян-Марское городское потребительское общество во исполнение предписания обеспечило своих работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

В результате проведенной документарной проверки государственным инспектором труда выявлен факт не выдачи средств индивидуальной защиты работникам в Нарьян-Марском городском потребительском обществе. По результатам проверки работодателю было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В адрес инспекции представлен отчет об исполнении предписания, подтверждающий выдачу средств индивидуальной защиты.

Инспекция напоминает, что в соответствии со ст. 214 ТК РФ, ст. 221 ТК РФ работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечить работников своевременно средствами индивидуальной защиты.

За нарушения указанных норм предусмотрена административная ответственность по ч. 1, ч. 4 ст 5.27.1 КоАП РФ.