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Сотрудники Нарьян-Марского потребительского общества получили защиту

Нарьян-Марское городское потребительское общество во исполнение предписания обеспечило своих работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами. 

 В результате проведенной документарной проверки государственным инспектором труда выявлен факт не выдачи средств индивидуальной защиты работникам в Нарьян-Марском городском потребительском обществе. По результатам проверки работодателю было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

В адрес инспекции представлен отчет об исполнении предписания, подтверждающий выдачу средств индивидуальной защиты. 

 Инспекция напоминает, что в соответствии со ст. 214 ТК РФ, ст. 221 ТК РФ работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечить работников своевременно средствами индивидуальной защиты.

 За нарушения указанных норм предусмотрена административная ответственность по ч. 1, ч. 4 ст 5.27.1 КоАП РФ.

21 февраль 08:30 | : Будни

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