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Молодые архангелогородцы постепенно отказываются от наличных денег

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Цифровизация и развитие банковских сервисов мотивируют архангелогородцев отказаться от купюр и банкнот. 52% архангелогородцев обычно носят с собой наличность, причем чаще это мужчины, чем женщины (55% против 49% соответственно). Купюры и монеты чаще носят при себе те, кто старше (57% в возрасте от 45 лет), и те, кто получает от 50 до 100 тыс. руб. (59%).

 36% от опрошенных рассказали, что носят в кошельке до 3 тысяч рублей и лишь 1% — более 20 тысяч. За 14 лет инфляция составила более 160%, средняя сумма в кошельках выросла с 2000 до 5000 рублей.

 26% горожан вообще не имеют наличных в кармане.

 Каждый третий в возрасте до 34 уже отказался от наличности в кармане, среди граждан в возрасте от 35 до 44 лет — каждый четвертый не носит с собой наличных денег (24%), а среди тех, кто старше, — каждый пятый (21%).

(фото с https://dzen.ru/a/X8xRCHAthFoTv49X

04 октябрь 08:00 | : Экономика

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