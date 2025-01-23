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Сотрудники архангельского УФСИН сегодня гуляют

Сегодня отмечается День работника уголовно-исполнительной системы. Поздравления принимают порядка 4000 сотрудников УФСИН России по Архангельской области.

Начало единого государственного пенитенциарного ведомства в России положил Указ о создании Главного тюремного управления, подписанный императором Александром II в 1879 году.  Уголовно-исполнительная система России прошла сложный исторический путь, многочисленные реформы заставляли УИС постоянно модернизироваться.

В УФСИН России по Архангельской области в настоящее время несут службу около 2800 человек в погонах и работают почти 1200 гражданских служащих. На современном этапе проводится большая работа по открытию исправительных центров и реализации федерального закона «О пробации в РФ», направленного на поддержку тех, кто преступил закон и столкнулся с трудностями. Сотрудники ежедневно несут службу по охране и обеспечению безопасности граждан в колониях особого, строгого и общего режимов, большая работа по социализации осужденных ведется в колониях-поселениях. Не считаясь с личным временем, обеспечивают отбывание наказание без лишения свободы офицеры уголовно-исполнительной инспекции.

При исполнении наказаний, назначенных судом, перед сотрудниками УИС Поморья стоит важная задача не только по изоляции преступников, а также по исправлению и возвращению их в общество с минимальным риском совершения повторных правонарушений.

 

12 март 10:54 | : Будни

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