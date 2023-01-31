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УФСИН Поморья отмечает сегодня свою днюху

27 февраля 1879 года (12 марта по новому стилю) российский император Александр II издал Указ о создании в России Главного тюремного управления. С этого документа официально берет начало история единой государственной системы исполнения наказаний, а дата считается профессиональным праздником сотрудников уголовно-исполнительной системы.  

144 года назад в составе Министерства внутренних дел Российской Империи впервые был образован орган, призванный осуществлять непосредственное руководство всеми тюремными учреждениями огромной страны. Безусловно, формирование системы начиналось задолго до этой даты –  в разные годы издавались Судебники, Соборное уложение, Положение о тюрьмах, которые не только систематизировали уголовно-правовые нормы, но и создавали инструкции, которые регламентировали все стороны тюремной жизни. 

Уголовно-исполнительная система России прошла сложный исторический путь, многочисленные реформы заставляли УИС постоянно совершенствоваться. За последние  годы в ведомстве произошли серьезные и важные изменения, направленные на гуманизацию исполнения наказаний, укрепление материальной базы и улучшение социально-бытовых условий в учреждениях. Активно на сегодняшний день применяются альтернативные уголовные наказания, не связанные с изоляцией от общества, и здесь у сотрудников УИИ имеется положительный опыт работы. 

Уголовно-исполнительная система Поморья включает 16 учреждений, исполняющих наказания, из которых 11 – это исправительные колонии (две колонии-поселения, две колонии общего режима, пять колоний строгого режима, две колонии особого режима),  три следственных изолятора, Архангельская воспитательная колония, Областная больница для осужденных. Кроме этого, в состав УФСИН входят Управление по конвоированию, Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения, База материально-технического и военного снабжения, уголовно-исполнительная инспекция с 19 филиалами, медико-санитарная часть № 29. Активно проводится в Поморье и открытие исправительных центров для осужденных к принудительным работам.

Сегодня Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области одно из серьезных правоохранительных структур региона, обеспечивающих также правопорядок в регионе. Здесь работают  почти 4500 человек, в том числе и те, кто не носит погоны. Служба в УИС никогда не была простой. Ежедневно люди работают с лицами, преступившими закон, достойно выполняя служебные обязанности, проявляя высокие нравственные и волевые качества, трудолюбие, выдержанность и умение сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях.  Ежегодно после окончания ведомственных образовательных учреждений на службу в учреждения УФСИН Поморья приходят  около 20 молодых специалистов.   

12 март 14:21 | : Будни

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