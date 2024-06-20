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Охрана УФСИН бережет сон жителей Поморья

30 июня отмечается День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы. В этом году исполняется 30 лет со дня её образования в системе ФСИН России. Поздравления на посту будут принимать и сотрудники УФСИН России по Архангельской области. 

В советское время уголовно-исполнительная система находилась в ведомстве Министерства внутренних дел. В ходе реформирования структур было признано целесообразным функции по охране учреждений системы и их объектов передать от внутренних войск МВД учреждениям и органам УИС. Сегодня службу в отделах охраны регионального УФСИН несут свыше 1000 сотрудников. Ежедневно в караулы заступает порядка 300 человек, призванных обеспечивать безопасность и охрану периметров ИУ. 

За последние годы технические возможности значительно возросли, в учреждениях всё больше используются новые, современные инженерно-технические средства охраны. На страже спокойствия граждан и объектов уголовно-исполнительной системы региона стоят интегрированные системы безопасности, установленные в колониях и СИЗО. Они включают в себя системы контроля и управления доступом, охранной сигнализации, видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Отдельные подсистемы дополняют друг друга, помогая в конечном итоге решить общую задачу - обеспечение безопасности.

Также на  охране учреждений стоит система контроля и управления доступом с применением биометрических сканеров отпечатков пальцев и системы распознавания лиц на контрольно-пропускных пунктах. Идентификация личности по биометрическим параметрам проводится с целью исключения подмены подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждении при пересечении ими КПП.

Помогают нести службу и приборы обнаружения людей, укрывающихся в транспортных средствах и перевозимых на них грузах, путём регистрации акустических колебаний. Надёжную защиту от любых попыток террористических актов и криминальных проявлений обеспечивают и металлодетекторы.  При их использовании для охраны их задачей является обнаруживать металлические предметы, которые могут представлять угрозу. 

Но, несмотря на высокую оснащенность техникой, главным в деле охраны подразделений уголовно-исполнительной системы является человек. Неся службу с оружием, данные сотрудники должны обладать высокой собранностью, стрессоустойчивостью и выносливостью. В течение смены караул выдвигается на сработки системы охраны до 20 раз. Периметр охранных сооружений отдельных учреждений превышает два километра, поэтому сотрудники всегда готовы к нагрузкам.


 

 

28 июнь 12:24 | : Будни

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