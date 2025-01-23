Митрополит Корнилий призвал заступничество Матроны Московской

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, праздник святой блаженной Матроны Московской совершил Божественную литургию в храме святой блаженной Матроны Московской в областной столице.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнил квинтет архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с первой субботой святого Великого поста и с праздником памяти святой блаженной Матроны Московской.

Сегодня мы завершили первую седмицу Великого поста и за Божественной литургией слышали повествование святого апостола и евангелиста Марка о том, как некогда Спаситель мира со Своими учениками и апостолами проходил засеянными полями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья. Фарисеи узрели в этом грех и сказали Господу: «Смотри, что́ они делают в субботу, чего не должно делать?» В ветхозаветные времена суббота была днем покоя, и никому нельзя было нарушать это установление. В ответ на слова фарисеев, Господь заступился за Своих учеников и сказал: «Неужели вы не читали никогда, что́ сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?» Далее Христос Спаситель произнес такие замечательные слова: «Суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы». Фарисеям нечего было сказать на эти слова Господа. Затем в ту же субботу Спаситель пришел в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. Господь сказал этому человеку: «Стань на средину». А обратившись к фарисеям Христос Спаситель изрек такие слова: «Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? Душу спасти, или погубить?» В ответ они молчали. После этих слов Господь наш Иисус Христос, Который не проходил мимо человеческого горя, исцелил руку болящего человека. Из сего евангельского чтения, возлюбленные во Христе братья и сестры, почерпнем пример того, какую жизнь мы с вами должны проводить во дни святого Великого поста. Прежде всего, мы должны помнить о делах милосердия, о добрых делах, о которых много сказано в Священном Писании. В неделю о Страшном суде мы с вами слышали евангельское повествование, в котором говорится о том, как Господь будет судить мир. Он спросит прежде всего не о внешнем нашем благочестии, о совершенных нами поклонах, а о делах милосердия. «Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне», — говорит Господь наш Иисус Христос, указывая не те добрые дела, которые мы с вами призваны совершать для того, чтобы на Страшном суде Господь обратился к нам и сказал: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Список добрых дел, которые должен совершать христианин на своем жизненном пути, можно продолжать до бесконечности. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», — говорит Господь в Евангелии. Мы с вами приходим на богослужение в храм Божий, а после Литургии мы должны продолжать служить Господу добрыми делами, совершая «литургию после Литургии». Помочь болящему, утешить страдающего, накормить голодного…даже кружка студеной воды, которую мы подаем нуждающемуся от чистого сердца, зачтется нам в Царствии Небесном. Делами милосердия мы с вами, возлюбленные, и начнем наше доброе делание во Христе Иисусе Господе нашем, ибо это есть начало нашего спасения.

Сегодня мы с вами прославляем память святой блаженной Матроны Московской. Жизнь ее была исполнена многих скорбей и болезней, но она была человеком огромной духовной силы. Она никогда ничего не боялась, ибо всегда была с Господом Богом, и Господь был рядом с ней. Угодница Божия возлюбила Христа Спасителя от юности, и всю свою жизнь она служила Господу Богу и людям, которые постоянно приходили к ней с болезнями, скорбями, вопросами. Никого она не оттолкнула, всех принимала и наставляла по заповеди Христовой. В сей день мы молимся блаженной старице Матроне, чтобы ее молитвенный покров простирался не только над первопрестольным градом Москвой, но над всем Отечеством нашим. Верим и знаем, что ее молитвенное заступление у Престола Божия всегда пребывает над народом нашим православным. Посещая Покровский монастырь в Москве, где почивают мощи блаженной Матроны, мы в любое время видим множество людей, которые идут к многоцелебным мощам святой старицы. В народе нашем говорят, что к пустому колодцу не ходят, а идут для того, чтобы почерпнуть воды. По молитвам блаженной люди получают от Господа просимое, поэтому идут кто-то с молитвенными просьбами, а кто-то уже с благодарностью за то, что старица Матрона у Престола Божия молится за всех нас. В сей день мы с горячей молитвой обратимся к святой блаженной Матроне. Пусть ее жизненный подвиг научает нас многому, а прежде всего — терпению. Об этой добродетели блаженная старица всегда напоминала приходящим к ней. Она пронесла свой жизненный крест безропотно. Всё она принимала от Господа и благодарила Бога за всё, с достоинством неся свой жизненный крест. Воистину на ней исполнились евангельские слова Христа Спасителя: «Претерпевый же до конца, тот спасен будет». В сегодняшний день мы молимся, чтобы Господь по молитвам святой блаженной старицы сохранил Церковь нашу Православную, Отечество наше Российское и народ наш Богоносец. Пусть молитвенное заступление святой блаженной Матроны Московской всегда пребывает с нами во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С престольным праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!

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По окончании богослужения митрополит Корнилий наградил благословенными архиерейскими грамотами прихожан храма Андрея Виноградова, Веру Кондратьеву и Татьяну Ануфриеву.