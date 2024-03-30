Митрополит Корнилий: "Мы должны жить по закону любви"

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 23 марта, в субботу первой седмицы Великого поста, совершил Божественную литургию в храме святой блаженной Матроны Московской в областной столице.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнил квартет архиерейского хора.

За богослужением была совершена заупокойная ектения с прошениями об упокоении погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником святых сорока мучеников, в Севастийском озере мучившихся, с праздником святого великомученика Феодора Тирона и с первой субботой святого Великого поста.

Сегодня мы с вами были причастниками Святых Христовых Таин и завершили первую седмицу Святой Четыредесятницы, ныне мы благодарим Господа Бога за то, что Он благословил нам дожить до этих святых дней и прославить память святых мучеников Севастийских, которые подвизались добрым подвигом и уповали на Бога. Все они были воинами Римской империи, но знали о Христе Спасителе и верили в Него, до последнего своего издыхания свидетельствовали они о правде Божией. В житии святых мучеников описаны страшные страдания, которые они претерпевали. Отказавшись принести жертву идолам, они были наказаны тем, что среди холодной ночи их без одежды поставили в покрытое льдом озеро, а на берегу для соблазна была поставлена теплая баня. Чтобы спасти свою жизнь, нужно было отречься от Христа, и тогда тюремный сторож разрешил бы отогреться в теплой бане. Ранним утром один из воинов не выдержал страданий, он вышел из озера и поспешил к бане. Но как только теплый воздух коснулся его тела, он упал мертвым. Вскоре после этого тюремный сторож Аглай увидел, как над мучениками, оставшимися в озере, заблистал неземной свет, и 39 золотых венцов сияли над главами святых мучеников. Он понял, что один из них, сбежавший, не удостоился венца. Сторож был так потрясен этим чудом, что, объявив себя христианином, сбросил с себя одежду и присоединился к 39 мученикам, и затем вместе с ними был также умучен за веру во Христа. Утром, когда пришли мучители, они изумились чуду Божию, что мученики оставались живы и никто из них не замерз. Было приказано перебить им голени. Во время этой мучительной казни мать самого юного из воинов, Мелитона, убеждала сына не страшиться и претерпеть все до конца. Тела мучеников положили на колесницы и повезли на сожжение. Юный Мелитон еще дышал, и его оставили лежать на земле. Тогда мать подняла сына и на своих плечах понесла его вслед за колесницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать положила его на колесницу рядом с телами его святых сподвижников. Снова и снова, возлюбленные во Христе братья и сестры, наши с вами сердца вновь и вновь растрогались в воспоминание страданий святых мучеников, которые жизнь свою отдали для спасения бессмертной души, и сейчас, как пресветлые звезды на небесах, освещают наш жизненный путь и укрепляют и утверждают всех нас, добрым подвигом подвизающихся в эти святые дни Великого поста.

Сегодня мы с вами слышали евангельское повествование первой великопостной субботы. Святой апостол и евангелист Марк повествует нам о том, как Господь наш Иисус Христос в субботу проходил засеянными полями, и ученики Его дорогою начали срывать колосья, растирали их руками и ели, ибо были голодны. Те, кто пристально следил за служением Сына Божия, тотчас поспешили обличить Божественного Спасителя. Они говорили Ему: «Смотри, что́ они делают в субботу, чего не должно делать?» Они были «слепыми вождями слепых» и пытались уличить в нарушении заповедей Писания Самого Автора Священного Писания, не видели, Кто перед ними. Господь ответил им: «Суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы».

Что же было дальше? Господь в ту же субботу пришел в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку. Фарисеи наблюдали за Спасителем, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. Он же сказал человеку, имевшему иссохшую руку: «Стань на средину». А фарисеям Господь сказал: «Должно ли в субботу добро делать, или зло делать? Душу спасти, или погубить?» Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, как подчеркивает евангелист, и, скорбя об ожесточении сердец их, Господь сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Что же это означает? Это означает, что мы должны творить добрые дела и в дни воскресные, и в праздничные дни, после того как мы посетили богослужения. Мы молимся Богу, а затем должны совершать дела милосердия. Спаситель творил чудеса, которых до этого никто никогда не видел. Господь видел лицемерные мысли фарисеев, у них была лишь одна мысль — уличить Господа в нарушении Закона и убить Его. Да не случится такого лицемерия с нами, как с несчастными фарисеями, которые наизусть знали Писание, но не исполняли его. Мы должны помнить о словах Господа, которые мы слышали сегодня: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Любовь выше всех законов! Законом любви мы должны руководствоваться в своей жизни, всегда стараясь не навредить ни себе, ни ближним своим. Будем помнить о своей бессмертной душе, чтобы не навредить ей слепым и лицемерным исполнением Закона.

Будем, возлюбленные братья и сестры, прославлять Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа за Его великие непрестанные благодеяния к роду человеческому. Никакая наша болезнь, никакая наша скорбь не бывает такова, чтобы мы оставались без помощи Божией. Если с верой и любовью обращаемся к Богу с чистосердечной молитвой, то Господь всегда обращает внимание на человека, который верит Богу и просит Его о помощи. Господь Милосердный да пребывает с нами в благодатные дни Святой Четыредесятницы, укрепляя нас добрым подвигом святых мучеников Севастийских и сохраняя нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!