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Митрополит Корнилий поздравил всех женщин в лице Матроны Московской

     Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 марта, в праздник обретения мощей блаженной Матроны Московской, совершил Литургию Преждеосвященных Даров в храме святой Матроны в областной столице.

     Архипастырю сослужили клирики городских храмов, пело трио архиерейского хора (регент Татьяна Горшкова).

     По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

     Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

     Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Обретения мощей святой блаженной Матроны Московской.

     Священное Писание говорит нам такие замечательные слова: «Праведники вовеки живут». Святые люди, которые всю свою жизнь подвизались пред Господом Богом, спасали не только свою бессмертную душу, они спасали многих окружающих. Недаром преподобный Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен — и тысячи вокруг тебя спасутся». Не десять человек, не сто, но тысячи людей спасутся вокруг праведника! Стяжание в своем сердце благодати Святого Духа явила на себе и святая блаженная Матрона Московская. Она была четвертым ребенком в небогатой семье, и ее мать, еще до рождения Матроны, думала сдать ее в приют. Но она увидела пророческий сон: не родившаяся дочь явилась ей в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку. В этом сне мать уразумела, что дочь будет особой, отмеченной благодатью Духа Святого. Когда крестили будущую великую святую, совершавший таинство священник и присутствующие увидели над младенцем как бы столб благоухающего легкого дыма. Тогда священник сказал пророческие слова: «Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят».

     Святая Матрона имела тяжелые телесные недуги, не могла видеть солнечный свет, но духом видела весь окружающий мир. Она имела огромную любовь к Богу и к ближним. Она исполнила евангельские Христовы Заповеди и имела особый дар — видела будущее как настоящее. Праведница предсказала революционные события и огромные бедствия, начало Великой Отечественной войны, но сразу сказала, что народ наш будет непобедим. В годы войны святая горячо молилась Господу Богу о нашей богохранимой столице граде Москве и обо всем нашем Отечестве.

     Мы с вами знаем, что в тяжелейшие годы безбожных гонений на блаженную старицу поднимали репрессии, ее преследовали. Несколько раз случалось так, что она, предвидя духом, что за ней скоро придут, немедленно покидала квартиру, в которой пребывала, уходя в другое место. Она делала так, опасаясь не за свою жизнь, но для того, чтобы не причинить неприятностей тем людям, у которых пребывала. Однажды к ней пришел страж порядка и собирался ее арестовать, так как она, пребывая в столице, не имела московской прописки, что по тем временам было недопустимо. Блаженная старица подозвала к себе милиционера и сказала: «Иди, иди скорей, у тебя несчастье в доме! А слепая от тебя никуда не денется. Я сижу на постели, никуда не хожу». Участковый послушал старицу и сразу пошел домой. Придя, он увидел, что его жена разжигала керогаз и плеснула на себя керосином. Одежда вспыхнула, супруга его серьезно обгорела. Он срочно повез ее в больницу, и поэтому она осталась жива. Если бы он промедлил и не послушал блаженную матушку Матрону, его жена бы погибла. Когда милиционер пришел на работу, начальник спросил, забрал ли тот слепую старицу, и он ответил: «Слепую я забирать никогда не буду! Если б слепая мне не сказала, я б жену потерял». Многие люди шли к блаженной, кто-то с просьбой о помощи, а наипаче после войны, когда было много пропавших без вести, и люди не знали, что случилось с их близкими. Каждому блаженная Матрона говорила, как правильно молиться Богу и как им поступить в той или иной житейской ситуации. Кто исполнял то, что советовала блаженная старица, затем приходили к ней вновь и благодарили Господа Бога и святую подвижницу за ту помощь, которую она им оказывала.

     Мы знаем, что на погребение святой собралось множество людей, и после погребения люди шли на ее могилу на Даниловском кладбище, чтобы помолиться и попросить помощи у блаженной Матроны, и никто не отходил неутешен. Порой бывало даже так, что пока человек шел от ее могилы до своего дома, он получал просимое и тут же возвращался назад, чтобы поблагодарить блаженную старицу.

     Молитвенный подвиг святой блаженной матери нашей Матроны и в наши дни говорит сам за себя — когда мы идем к Покровскому монастырю на Таганке в первопрестольном граде Москве, всегда видим множество людей, которые идут к цельбоносным мощам блаженной. Господь слышит ее молитвы и исполняет всё, о чем просит Его блаженная старица.

     В наше нелегкое время обратимся к блаженной матери Матроне с горячей молитвой, чтобы она у Престола Божия молилась о Церкви нашей Православной, дабы Господь хранил всех нас от ересей и расколов, и об Отечестве нашем Российском. Да испросит святая матерь наша Матрона у Милосердного Бога милость и благословение народу российскому. Мы верим и знаем, что пока праведники молятся за свое земное Отечество, Господь всегда будет рядом с нами, и будет слышать их молитвы, а мы, в свою очередь, будем обращаться к ним, как к старшим братьям и сестрам нашим, чтобы они своим молитвенным покровом и заступлением всегда пребывали с нами во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

     С праздником престольным поздравляю всех вас, дорогие мои! 

(по материалам Архангельской епархии)

09 март 09:10 | : Будни / Верую

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