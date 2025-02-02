Мальчик из Северодвинска смог почувствовать себя военным. Мэр устроил

Рассказывает глава городской администрации Игорь Арсентьев:

- Искренне верьте и всё сбудется! Исполнили мечту 5-летнего северодвинца - Лёва хочет стать профессиональным военным, как и его отец, участник специальной операции. В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» мне выпало такое искренне желание ребёнка - помочь на время почувствовать себя военным.

Военнослужащие отряда специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации - пример настоящего военного: сильного, мужественного, преданного своей Отчизне. На полигоне Лёва с братом наблюдал за боевой подготовкой ратников, примерил элементы экипировки и прокатился на бронированном автомобиле.

Ребёнок с удовольствием рассказал нам, что уже готовится к службе - учит патриотические песни, занимается спортом, помогает плести маскировочные сети и в свободное время коллекционирует военные машинки. Перед глазами у него достойный пример - папа и дедушка, которые с детства научили маленького Лёву любить и защищать семью и Родину. Не забуду счастливые глаза малыша, который поверил в чудо!