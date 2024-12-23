Часть архангелогородцев мечтает приводить домашних животных к себе на работу

Время от времени брать с собой на работу кота или собаку мечтает каждый четвертый их владелец. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Архангельска.

В настоящее время возможность приводить на работу домашних животных существует в 12% компаний, где условия труда позволяют это делать. 27% архангелогородцев поддерживают такую инициативу. 4 из 10 (39%) относятся к ней отрицательно. Среди тех, кто не держит кошек и собак, этот показатель еще выше — 44%. Респонденты чаще всего объясняют свою позицию неудобством для коллег, аллергией на шерсть или стрессом для самого питомца. Каждый четвертый архангелогородец (24%) нейтрально относится к возможности встречи с питомцем в офисе.

Архангелогородцы в возрасте до 35 лет чаще тех, кто старше, — за появление питомцев в офисах (38%). Женщины чаще мужчин одобряют присутствие животных на работе (29% против 25%). Среди владельцев собак значительно больше тех, кто одобряет возможность привести питомцев на работу, — 34% против 29% среди кошатников.

23% владельцев собак и 15% владельцев кошек хотели бы иметь возможность время от времени приводить на работу своих домашних питомцев. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали по 1% кошатников и собачников.