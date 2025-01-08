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Большинство архангелогородцев считает, что до 21 года пить алкоголь вредно

2 из 3 архангелогородцев одобряют предложение Следственного комитета РФ о запрете продажи алкоголя людям в возрасте до 21 года. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные архангелогородцы в возрасте от 21 года.

Следственный комитет предлагает запретить продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года. Ранее подобное предложение исходило от Минздрава.

Практически 2 из 3 архангелогородцев (63%) одобряют инициативу, каждый пятый (21%) — против запрета, 16% — пока не определились.

7 из 10 горожан, не употребляющих алкоголь, и 57% из тех, кто не отказывает себе в спиртном, поддерживают предложение.

Горожане в возрасте от 35 до 45 лет чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше, согласны с предложением СК РФ (69%).

Бо́льшую поддержку инициатива получила у женщин (67% против 59% — у мужчин). Несогласные с запретом недоумевают: «В армию — с 18, а алкоголь — с 21?!» Опасаются архангелогородцы и нелегальных схем: «Следует ожидать расцвета самогоноварения и контрафактных продаж из-под полы».

 

10 февраль 08:07 | : Будни

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