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Алкоголь как подарок на Новый год теряет популярность в Архангельске

Каждому пятому архангелогородцу обычно дарят алкоголь на Новый год. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

16% архангелогородцев рассказали, что обычно получают в подарок на Новый год алкоголь: 10% такой подарок нравится, а 6% — не в восторге.

 Мужчинам чаще, чем женщинам, дарят алкоголь (21% против 11%), и большинству представителей сильного пола это нравится. Чем старше архангелогородцы, тем чаще им дарят спиртные напитки: обычно алкоголь на Новый год получает каждый четвертый в возрасте от 45 лет, 17% из тех, кому от 35 до 45 лет, и лишь 13% из тех, кто моложе.

 Каждый девятый архангелогородец, не употребляющий алкоголь, признался, что привык получать спиртные напитки в качестве новогоднего подарка — в большинстве случаев подобная невнимательность дарящего к жизненным принципам одариваемого раздражает, но есть среди непьющих и те, кого алкогольный подарок устраивает («Обычно передариваю нужным людям»).

 В этот Новый год 10% экономически активных архангелогородцев планируют дарить алкогольные напитки. Чаще это те, кто сам их употребляет (11%): «Когда иду в гости к друзьям, беру в подарок бутылочку шампанского или хорошего вина»; «Бутылка шампанского — уместный подарок к столу». Старожилы вспоминают, что лет 35-40 назад в гости с бутылкой в руках приходил каждый второй… если не чаще.

 Своеобразный обмен алкогольными напитками происходит под Новый год на рабочих местах: судя по рассказам архангелогородцев, спиртное им чаще дарят коллеги, одаривать алкоголем в этом году также чаще всего планируют сослуживцев.

25 декабрь 08:00 | : Будни

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