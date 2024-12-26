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Прокуратура Архангельской области поделилась бюрократическими тонкостями своей работы

В 2024 году органами прокуратуры выявлено 400 противоречащих федеральному и региональному законодательству муниципальных нормативных правовых актов Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 

В результате вмешательства органов прокуратуры области и автономного округа приняты меры к восстановлению прав граждан, субъектов предпринимательской деятельности в сферах законодательства о: здравоохранении, физической культуре и спорте, контроле (надзоре), закупках, лесопользовании, бюджетного, земельного и градостроительного законодательства.

В целях устранения выявленных пробелов в муниципальном нормотворчестве в порядке правотворческой инициативы внесено 95 проектов нормативных правовых актов, 12 модельных актов в органы местного самоуправления, а также 991 информационное письмо и представление о необходимости принятия, изменения или отмены муниципальных нормативных правовых актов.

По инициативе прокуроров органами местного самоуправления приняты муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земельного законодательства, порядки взаимодействия органов местного самоуправления с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, предоставления субсидий, обращения с животными,  лесными ресурсами.

(фото с https://i3vestno.ru) 

07 февраль 11:10 | : Будни

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