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У сотрудников архангельских фирм настоящая вольница за компьютером

6 из 10 компаний уверены, что нет необходимости в мониторинге компьютерной активности персонала. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала, из Архангельска.

Большинство работодателей (62%) не контролирует поведение сотрудников за компьютерами. Лишь 8% компаний ведут мониторинг активности всех сотрудников, независимо от расположения их рабочих мест (в офисе или удаленно): «Рабочее время должно быть рабочим, свободное время — личным». Однако, судя по комментариям, работодатели не используют информацию с отслеживающих программ на постоянной основе: «Есть сбор данных, но прибегают к нему в крайних случаях»; «Только точечно, если руководство хочет кого-то уволить». При этом только для сотрудников на территории работодателя такой контроль используется чаще, чем только для тех, кто трудится удаленно (9% против 2% соответственно).

Рассуждая о влиянии мониторинга компьютерной активности на производительность работников, каждый второй (54%) менеджер по персоналу уверен, что оно нулевое. Каждый четвертый (24%) заявляет, что есть положительный эффект в некоторых ситуациях: «Мониторинг влияет на эффективность распределения задач руководителем компании»; «Если сотрудник имеет хороший КПД и приносит пользу компании, то и мониторить его действия не нужно. Мониторинг нужен для сотрудников на испытательный срок». В то же время 6% считают, что подобный контроль имеет отрицательное воздействие: «Эта тюремная слежка только оскорбляет»; «Это говорит о недоверии руководства».

(фото с https://lifehacker.ru) 

06 февраль 08:00 | : Будни

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